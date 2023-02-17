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Начала работать ледовая переправа на Ольхон

Она связывает остров с материком, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов запрещено выезжать за ограничительные вешки. Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно», – предупреждают спасатели.

Устройство дороги начали, когда толщина льда на Байкале достигла нужного уровня. Работу осложняло появление трещин. Несмотря на это дорожники проложили безопасный вариант трассы. Ее состояние и толщину льда исследовали специалисты ГУ МЧС по Иркутской области и ГИБДД. В прошлом году ледовую переправу на Ольхон открыли также в середине февраля.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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