Банк «Приморье» объявил о расширении возможностей переводов за границу

С 13 февраля в Банке «Приморье» доступны переводы в Южную Корею не только в национальной валюте – корейских вонах, но и в долларах США (USD).

Банк не берет комиссию за входящие переводы в долларах, а значит стало еще выгоднее и проще:

Приобрести автомобиль с аукциона

Оплатить лечение

Перевести деньги родным

Приобрести товары или услуги за рубежом

Также в Банке «Приморье» легко осуществить Swift-переводы в 10 национальных валютах в любом нашем офисе, а также предварительно оставить заявку на сайте. При осуществлении перевода через мобильный банк «Приморье» вы можете дополнительно сэкономить при оплате комиссии.