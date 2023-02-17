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Банк «Приморье» объявил о расширении возможностей переводов за границу

С 13 февраля в Банке «Приморье» доступны переводы в Южную Корею не только в национальной валюте – корейских  вонах, но и в долларах США (USD).

Банк не берет комиссию за входящие переводы в долларах, а значит стало еще выгоднее и проще:

  • Приобрести автомобиль с аукциона
  • Оплатить лечение
  • Перевести деньги родным
  • Приобрести товары или услуги за рубежом

Также в Банке «Приморье» легко осуществить  Swift-переводы в 10 национальных валютах в любом нашем офисе, а также предварительно оставить заявку на сайте. При осуществлении перевода через мобильный банк «Приморье» вы можете дополнительно сэкономить при оплате комиссии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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