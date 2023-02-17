Выдержит ли Байкал наплыв китайских туристов?

Пессимистичные прогнозы не оправдались – за три года пандемии Иркутская область полностью закрыла выпавший турпоток китайских туристов спросом внутри страны. После снятия Китаем ковидных ограничений в январе этого года перед участниками рынка встал другой вопрос – а выдержит ли инфраструктура на Байкале, если азиатский поток вернётся вновь? Своим мнением на пресс-конференции, посвященной мероприятиям зимнего сезона на юге Байкала, поделились региональные эксперты.

«Инфраструктуры у нас с 2019 года не сильно прибавилось, поэтому если отложенный спрос хлынет, то мы столкнемся со значительными трудностями, как в части мест проживания, так и в части транспорта. Сложности будут в летний сезон, надеюсь…», – считает Вадим Копылов, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ).

Давать точные прогнозы эксперты не берутся: в задаче слишком много переменных. Если поведение туристов из России уже изучено вдоль и поперек, то об азиатских путешественниках сейчас остается только гадать. С одной стороны, за время пандемии в КНР значительно вырос, целевой для российского туризма средний класс – с 400 до 800 млн человек. С другой, Россия серьезно подорожала для иностранцев за счет инфляции.

«У них [в Китае – прим. ред.] была программа стимулирования поездок заграницу, отдельно субсидировались путешествия по России. Работает ли она сейчас – неизвестно», – пояснила заместитель директора по развитию туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.