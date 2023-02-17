ВТБ: спрос на модернизированную IT-ипотеку вырос в три раза

ВТБ в первые две недели февраля получил более 450 заявок на IT-ипотеку, тогда как в 2022 году банк за этот же период оформлял в среднем 140 обращений специалистов. Таким образом, модернизация программы увеличила спрос более чем в три раза.

Общий объем сделок с момента старта программы в мае прошлого года в ВТБ превышает 8,3 млрд рублей, из них свыше 700 млн рублей IT-специалисты получили в 2023 году. Наибольший объем выдач приходится на Московский регион, где банк оформил кредитов примерно на 4,2 млрд рублей. На втором месте располагается Санкт-Петербург с Ленинградской областью – здесь на покупку недвижимости по льготным условиям заёмщики ВТБ получили более 1,4 млрд рублей.

«IT-ипотека – узконаправленная программа, что, безусловно, отражается на ее результатах в сравнении с массовыми льготными продуктами. В то же время она является отличным примером точечной поддержки граждан, планирующих улучшить свои жилищные условия. Важно, что за счет градации требований к доходу и региону проживания заемщика оформить кредит на квартиру или дом по низкой ставке могут как жители крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Как мы и прогнозировали, значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация – только в ВТБ после запуска новых условий спрос IT-специалистов вырос более чем в три раза, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

С февраля банки начали работать по новым условиям IT-ипотеки. Согласно модернизированным параметрам, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет). Одновременно исключено требование об обязательном получении организацией налоговых льгот. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы компания, в которой трудится потенциальный заемщик, была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах-миллионниках (за исключением Москвы) для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход специалиста должен быть не менее 120 тысяч рублей (ранее – 150 тысяч). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 тыс. до 70 тыс. руб. В Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.