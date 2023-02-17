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Главу металлургической компании уличили в незаконной прибыли в 1 млрд рублей в Приангарье

Уголовное дело возбудили в Иркутской области в отношении руководителя металлургической компании – его заподозрили в организации бизнеса с нелегальной прибылью в 1,1 млрд рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году мужчина создал предприятие по литью чугуна и других металлов без получения лицензии, а после продавал готовые изделия. Сейчас ведутся следственные действия.

За нелегальный бизнес предпринимателю грозит тюремное заключение сроком до 5 лет – это максимальные санкции возбужденной статьи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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