Количество бездомных животных сократилось на 15,5% в Иркутской области в 2022 году

Общее количество безнадзорных животных в 2022 году сократилось в Иркутской области на 15,5% в сравнении с 2021 году – такие цифры озвучил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко, сообщает пресс-служба регправительства.

«Мы должны обеспечить безопасность граждан, но при этом не нарушать принципов гуманного отношения к животным. Проблема многогранная и решать ее нужно с разных сторон, начиная с ответственности людей за своих питомцев. По поручению правительства страны, сейчас уделяется внимание созданию государственных приютов. Вопросы обращения с безнадзорными животными, предложения региона обсудим на рабочем совещании на площадке комитета Госдумы», – рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Всего в Приангарье в прошлом году было отловлено в 13137 особей. В 2023 году на заключение контрактов по отлову бездомных животными направлено 81,7 млн руб.