Иркутские врачи спасли подростка, который проглотил иголку от шприца

Медики Иркутской областной детской больницы извлекли из трахеи 15-летнего подростка иглу от шприца, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«15-летний ангарчанин смотрел видео на компьютере и при помощи острого предмета решил достать частички пищи, застрявшие в зубах. В какой-то момент он засмеялся и вдохнул иголку», – говорится в сообщении.

Подростка срочно повезли на рентген-исследование в больницу Ангарска, определили местонахождение опасного предмета – игла застряла в главном бронхе. Для ее извлечения мальчика экстренно привезли в Иркутск.

Под общей анестезией с применением мышечных релаксантов с помощью щипцов предмет удалось извлечь. При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили. Пациент сейчас находится под наблюдением врачей.