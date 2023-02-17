Камеры установили на ледовой переправе до Ольхона для круглосуточных наблюдений

Ледовую переправу от материка до острова Ольхон, которая является самой протяженной в Иркутской области, открыли 17 февраля – на ней установили камеры для круглосуточных наблюдений, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«На переправе установлены камеры, которые круглосуточно в режиме онлайн следят за ситуацией на дороге. Кроме того, ежедневно за состоянием трассы будут следить дорожники. В частности – проверять толщину и структуру льда», – рассказал губернатор.

Переправа начинается от деревни Куркут и завершается в местности Иркутская Губа на самом Ольхоне. Протяженность дороги – 11,5 километра. Ледовый маршрут имеет две полосы, каждая – шириной 20 метров.

Только по этой дороге можно перемещаться на автотранспорте до Ольхона. Проезд по льду вне переправы в области запрещен.