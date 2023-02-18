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Мультиспиральный томограф за 40 млн рублей купили для Братской городской больницы

Аппарат МСКТ начал работать в Братской городской больнице № 3, его приобрели за 40 млн рублей за счет средств регионального бюджета, рассказали в пресс-службе регправительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Компьютерная томография – быстрый и точный метод диагностики, который позволяет проводить обследование пациентов с низкой лучевой нагрузкой. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования, инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы», – пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

На новом аппарате ежегодно смогут проходить обследование более четырех тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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