Мультиспиральный томограф за 40 млн рублей купили для Братской городской больницы

Аппарат МСКТ начал работать в Братской городской больнице № 3, его приобрели за 40 млн рублей за счет средств регионального бюджета, рассказали в пресс-службе регправительства.

Фото правительства Иркутской области

«Компьютерная томография – быстрый и точный метод диагностики, который позволяет проводить обследование пациентов с низкой лучевой нагрузкой. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования, инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы», – пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

На новом аппарате ежегодно смогут проходить обследование более четырех тысяч человек.