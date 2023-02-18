Масленицу отметят в Иркутской области в феврале: какие состоятся мероприятия

Традиционный праздник Масленицу отметят в Иркутской области в период с 20 по 26 февраля. Правительство региона рассказало, какие мероприятия организовали в честь события.

Самые масштабные гуляния пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Там ожидают 20 тысяч гостей. В программе русские забавы – перетягивание каната, столб с подарками, хороводы, выступления фольклорных коллективов, ярмарка-продажа ремесленных изделий. Апогеем праздника традиционно станет сожжение куклы Масленицы.

В областном центре праздник пройдет в нескольких учреждениях. В усадьбе Волконских 26 февраля в 13.00 выступят ансамбль народной песни «Затея» из Шелехова и творческие коллективы Иркутского областного колледжа культуры. Организаторы обещают посетителям горячий чай с блинами, игры, беспроигрышную лотерею, катание на лошади. В течение всего мероприятия можно будет знакомиться с экспозицией Дома-музея Волконских.

В выставочном отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского с 20 по 28 февраля состоится театрализованное представление для детей «Как на Масленой неделе». Ребят познакомят с масленичным календарем, научат изготавливать куклу Масленицу и банченый веник, который на Руси ставили перед входом в дом на высоком шесте для отпугивания враждебных сил и приманивания тепла.

Иркутский областной Дом народного творчества приглашает на этноурок «От Масленицы до Пасхи». В него входят экскурсия по выставке «Безликая красавица: секреты народной куклы». Гости смогут сделать кукол самостоятельно на мастер-классе, познакомиться с сибирскими ремеслами. Фолк-группа «Первоцвет», которая действует при учреждении, проведет фольклорные праздники в селе Баклаши на территории парка «Болотное царство» и на площадках города Иркутска.

В Культурно-просветительском центре им. святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района с 22 по 25 февраля пройдут «Масленичные забавы». Посетители проверят ловкость в метании блинов, испытают силы в перетягивании каната и в русской забаве «Петушиные бои».