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Семь человек пострадали при столкновении двух иномарок в Приангарье

Авария произошла сегодня в районе 50-го километра дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда, во время инцидента пострадали семь человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что утром 25-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Kluger, за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки, а также находившиеся в семейном внедорожнике один взрослый и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Водитель Toyota Mark II госпитализирован.

Причины случившегося устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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