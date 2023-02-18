Семь человек пострадали при столкновении двух иномарок в Приангарье

Авария произошла сегодня в районе 50-го километра дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда, во время инцидента пострадали семь человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что утром 25-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Kluger, за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

В результате ДТП оба водителя, пассажир легковушки, а также находившиеся в семейном внедорожнике один взрослый и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Водитель Toyota Mark II госпитализирован.

Причины случившегося устанавливаются.