Количество безработных в России в 2022 году снизилось на 13,5%

Численность безработных граждан в целом за 2022 год снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%, сообщили в пресс-службе правительства России.

«На конец 2022 года уровень безработицы достиг минимального за год значения – 3,7% по методологии Международной организации труда, что на 0,6 процентных пункта ниже показателей на начало года и на 0,5 процентных пункта ниже мартовских значений», – говорится в сообщении.

С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в четырех регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах уровень безработицы возрос.

В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек – уменьшение составило почти 30%.