Названа причина пожара в садоводстве Иркутского района, где погибла женщина

Установлена причина пожара в садоводстве «Флора» Иркутского района, в котором погибла женщина – инцидент случился из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар в садоводстве на 15-м километре Курминского тракта произошел сегодня днем. Около 12:30 в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит одноэтажный деревянный дом. К месту были направлены пожарные расчеты.

На момент их прибытия дощатая постройка была охвачена огнем. В ходе тушения пожара внутри нее нашли тело женщины 1965 года рождения.

Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего.