Мэр и губернатор сразились в хоккейном матче на новом крытом катке в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев сыграли в хоккей на новом крытом катке «Иркутск» в рамках товарищеского матча – открытие ледового объекта в Университетском состоялось сегодня.

«Мэр Руслан Болотов одним из первых опробовал новый лед в качестве игрока. В рамках открытия прошел дружеский матч по хоккею с шайбой команды губернатора Иркутской области и мэра города с командой Ночной Хоккейной Лиги. Игра завершилась со счетом 7:6», – говорится в telegram-канале Руслана Болотова.

Учреждение является первым муниципального крытым катком с искусственным льдом. На строительство из бюджетов всех уровней направили более 500 млн рублей. На базе катка организуют муниципальные секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию, занятия для детей будут проводиться бесплатно.

В будние дни каток смогут посещать до 480 человек в сутки. В выходные – более 1,2 тыс. человек.