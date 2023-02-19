Пять человек пострадали в аварии с Toyota Harrier в Черемховском районе Приангарья

Toyota Harrier и Toyota LiteAce столкнулись на дороге Черемхово – Свирск вблизи села Зерновое Черемховского района Иркутской области – во время инцидента пострадали пять человек, сообщает пресс-служба региональная Госавтоинспекция.

Фото Госавтоинспекции Иркутской области

Установлено, 60-летний водитель Toyota Harrier выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой, после чего съехал с проезжей части.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась обоим водителям, двоим пассажирам кроссовера, а также пассажиру минивэна. Причины случившегося устанавливаются.