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Пять человек пострадали в аварии с Toyota Harrier в Черемховском районе Приангарья

Toyota Harrier и Toyota LiteAce столкнулись на дороге Черемхово – Свирск вблизи села Зерновое Черемховского района Иркутской области – во время инцидента пострадали пять человек, сообщает пресс-служба региональная Госавтоинспекция.

<p>Фото Госавтоинспекции Иркутской области</p>

Фото Госавтоинспекции Иркутской области

Установлено, 60-летний водитель Toyota Harrier выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой, после чего съехал с проезжей части.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась обоим водителям, двоим пассажирам кроссовера, а также пассажиру минивэна. Причины случившегося устанавливаются.


<p>Фото Госавтоинспекции Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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