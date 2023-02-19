Ребенок погиб после столкновения легковушки с большегрузом Mercedes в Приангарье

Авария случилась сегодня в Шелеховском районе Иркутской области – Toyota Platz столкнулась с большегрузом Mercedes, находившийся в легковом транспорте ребенок погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился сегодня около 10:00 на 74-ом километре федеральной дороги «Байкал» в районе села Хужино. 11-летняя девочка погибла в машине скорой помощи. Также медицинская помощь понадобилась 9-летнему пассажиру и 36-летнему водителю Toyota Platz. 60-летний мужчина, управлявший крупногабаритным транспортом, не пострадал.

Прокуратура Шелехова поставила на контроль ход и результаты проверки, которая началась по факту ДТП.