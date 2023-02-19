Иркутская область стала победителем туристической премии Russian Travel Awards

Диплом лауреата I степени в номинации «Территория экологического туризма» вручили представителям Иркутской области во время торжественного финала премии Russian Travel Awards, который состоялся в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

От региона представили доклад по разным локациям региона, а также рассказали про проект – Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ.

Во время конкурса лучших выбирали в 19 номинациях, для защиты своих проектов прибыли представители 42 регионов страны. Приангарья обошло четверку финалистов – Республику Алтай, Камчатский край, Краснодарский край и Кузбасс.