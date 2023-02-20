Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах и такси

Суммы чаевых за год выросли. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счета платят 72% опрошенных, причем каждый третий делает это всегда (33%), а 39% – иногда. Каждый второй (51%) дает «на чай» водителям такси: 12% поступает так всегда, а 39% – иногда. 44% респондентов благодарят деньгами курьеров (11% – всегда, 33% – иногда), а 39% – мастеров салона красоты (15% – всегда, 29% – иногда). Каждый третий оставляет чаевые на заправках и автомойках (11% – всегда, 22% – иногда). Реже всего «на чай» дают служащим отелей: так поступает 30% россиян, причем 8% – всегда, а 22% – иногда.

Впрочем, именно в гостиницах суммы «на чай» самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей. В ресторанах сверх счета дают 275 рублей, в салонах красоты – 215. Средняя сумма чаевых для курьера – 120 рублей, для таксиста – 115, для сотрудника автомойки или заправки – 75 рублей.

По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счета оставляют меньше, чем в прошлом году, на 6%.