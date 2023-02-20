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РБК: власти обсуждают разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд руб.

Его могут отразить в Налоговом кодексе как взнос с прибыли за 2021-2022 годы, говорят источники РБК.

Власти обсуждают вариант отражения разового платежа бизнеса в бюджет в Налоговом кодексе как сбор, сообщил источник, близкий к одному из участвующих в консультациях ведомств, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд руб., но есть и другие варианты.

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Одним из обсуждаемых критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021-2022 годы выше 1 млрд руб., сообщил источник РБК, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Но формула расчета взноса для компаний пока не утверждена – консультации продолжаются, подчеркнул он.

Еще один источник РБК, знакомый с позицией властей, также говорит, что в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд руб. Но какой именно показатель брать за основу – чистую или доналоговую прибыль – остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период – только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021-2022 годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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