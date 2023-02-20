Новый виток подорожания строительства фиксируют в России

Девелоперам не хватает оборудования и персонала, пишут «Известия».

Девелоперы зафиксировали в России новый виток подорожания строительства жилья. За последнее полугодие, по данным представителей отрасли, рост составил от 5 до 10%.

Причина – в увеличении стоимости стройматериалов, нехватке оборудования и персонала, рассказали крупные застройщики.

Если в конце 2022 года цены на первичку сохранялись, а в некоторых городах даже снижались, то к лету бизнес анонсирует возможный рост стоимости квартир в новостройках до 7% к лету. Вместе с этим в Минстрое отметили, что резкого роста цен на строительные ресурсы в данный момент не наблюдается.