Объем платежей по QR вырастет на 37% к лету – эксперты

Способ оплаты стал популярным у россиян в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Тинькофф Бизнеса» и Tinkoff Data.

В декабре прошлого года почти четверть покупателей хотя бы раз использовали такой способ оплаты. При этом годом ранее их доля составляла всего 3,5%, следует из результатов исследования «Тинькофф Бизнеса» и Tinkoff Data.

Там ожидают, что к июню 2023-го число покупок по QR увеличится на 50%, а объем трат – на 37%.

В ЦБ также фиксируют рост спроса на плату по QR-кодам. Число компаний, принимающих такие платежи, увеличилось в три раза, отметили в пресс-службе регулятора. Основные преимущества этой схемы для бизнеса – низкие комиссии, а для россиян это замена прекратившим работу Apple Pay и Google Pay, считают эксперты.