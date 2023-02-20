Евросоюз планирует ввести механизм, отслеживающий российские алмазы

Он необходим для введения эмбарго, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Страны Группы семи и Европейский союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов через границы, что может проложить путь к введению ограничений на их торговлю в будущем.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских драгоценных камней натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждают, что усилия будут бесполезными, поскольку транзакции просто переместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.

Происхождение алмаза ясно в начале цепочки поставок, когда он получает сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан, чтобы положить конец продаже так называемых «кровавых алмазов». Но после этого их становится трудно отследить.

Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, а оригинальный сертификат заменяется документами «смешанного происхождения», что делает практически невозможным отслеживание того, где в конечном итоге продаются российские алмазы.