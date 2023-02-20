25 нелегальных финорганизаций обнаружили в Иркутской области в 2022 году

Это меньше, чем годом ранее – 31 компания. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Банка России.

Все обнаруженные организации имеют признаки нелегального кредитора. Из них 17, прикрываясь ломбардами, незаконно оформляли займы, шесть – незаконно использовали наименование микрокредитной компании. Еще две организации незаконно выдавали займы под залог автотранспорта.

«Если вам срочно понадобились деньги, то можно воспользоваться услугами микрокредитной компании или ломбарда, но при этом вы должны быть уверенны, что обратились к легальной организации. Заключая сделки с нелегалами, вы рискуете лишиться имущества и столкнуться с незаконными способами взыскания долга. Поэтому прежде, чем подписать финансовый договор, тщательно проверьте компанию. Это сведет возможные риски к минимуму», – отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.