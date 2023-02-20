Сотрудник ИНК стал победителем Всероссийского конкурса «Профессиональный инженер России»

Ведущий инженер службы по растворам ООО «ИНК-Сервис» Евгений Майданюк стал победителем XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022». Также начальник отдела по локализации продуктов, блок галогенов и лития ИНК Андрей Беляков стал победителем первого тура по направлению «Профессиональные инженеры». Об этом рассказали в компании.

Церемония награждения прошла в Москве с 14 по 16 февраля. Организаторы мероприятия - Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений.

Сотрудники ИНК вошли в число финалистов из 70 тысяч участников предварительного этапа из 55 регионов России. Более 1 тыс. человек прошли во второй тур, в список лауреатов вошли 420 конкурсантов. По итогам номинации «Нефтяная и газовая промышленность» работники ИНК получили высокую оценку своих профессиональных достижений и результатов научно-инженерной деятельности.

Евгений Майданюк одержал победу в конкурсе по версии «Инженерное искусство молодых» с работой, посвященной изоляции зоны поглощения для углубления скважин без потери ствола и затрат материалов на его строительство. Специалиста наградили дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса», а также внесли в реестр профессиональных инженеров России.

- Для меня это был уникальный опыт, до этого я не участвовал в конкурсах такого масштаба. Благодарен компании, что дала возможность представить свои достижения на всероссийском уровне и поддержала меня. Идея, которую я выдвинул в заявке, уже успешно реализована, и сейчас проходят дополнительные испытания по её оптимизации, - поделился Евгений Майданюк.

Андрей Беляков стал победителем первого тура по направлению «Профессиональные инженеры» и удостоен звания «Профессиональный инженер России» сроком на 5 лет с вручением сертификата и серебряного знака, также внесен в Реестр профессиональных инженеров России.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2001 года при участии Академии инженерных наук имени Прохорова. Участие могут принять специалисты, работающие в производственной сфере и в вузах страны, по двум направлениям: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». Главная цель – выявление и распространение передового опыта и достижений лучших инженерных кадров России.