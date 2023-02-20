16 млн россиян не заполнили графу «национальность»

По итогам последней переписи населения, в России выросло число людей, которые не ответили на вопрос о национальной принадлежности, сообщают «Известия».

Замглавы Федеральной службы государственной статистики Сергей Окладников на заседании комитета Госдумы по делам национальностей рассказал о резком увеличении числа людей, которые не ответили на вопрос о национальной принадлежности – с 5,7 млн в 2010 году до 16,6 млн.

Такое же число людей – 16,6 млн человек – не указали свой родной язык, хотя в 2010 году их было 4,5 млн. Окладников заявил, что происходит снижение ценности этнической идентичности, особенно у молодежи.

«Национальность как понятие в повседневной жизни не используется», – сказал он на заседании комитета.

Всего на вопрос о своей национальности ответили 130,6 млн человек. В десятке самых распространенных народов оказались русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи. Из десятка выбыли представители мордвы (они на 16-м месте).