«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе

Круглый стол с участием представителей власти и бизнеса приурочили к открытию масштабного парка ледовых скульптур Olkhon Ice Park, поэтому речь в основном шла о мероприятиях – причём не только событийных, которые могут привлечь путешественников в Ольхонский район.

Фото: Андрей Фёдоров

«Туристы едут на события!»

– В настоящее время в мире наблюдается уверенный тренд на новый формат отдыха: путешественники планируют свой отдых таким образом, чтобы как можно ярче наполнить его впечатлениями. Туристы едут на события! Для региона очень важно формировать интересный и привлекательный событийный календарь и выводить мероприятия на мировой уровень. Экспозиция ледовых скульптур Olkhon Ice Park стала именно таким событием, притягивающим туристов, – отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, открывая круглый стол.

Фото: Андрей Фёдоров

При этом он сделал акцент на том, что закрывать остров для посещений, о чём довольно часто идут дискуссии в общественном пространстве, абсолютно неправильно. Тем более, что по сообщению представителя администрации Ольхонского района, 50% доходов в местный бюджет поступает именно от реализации туристических услуг. Поэтому представители власти в очередной раз заявили о необходимости строительства в Ольхонском районе – и на острове в частности – коммунальной инфраструктуры, аэропорта, дорог и автовокзалов, а также проинформировали, что в этом году здесь начнётся строительство двух мусоро-перевалочных пунктов. Деньги на них уже выделены и скоро стартуют тендеры на выполнение работ.

Кроме этого, муниципальная власть планирует поработать над созданием привлекательного образа населённых пунктов в Ольхонском районе, что тоже имеет определённое значение для туристов, приезжающих сюда на отдых.

Фото: Андрей Фёдоров

«Повторить подобный опыт невозможно»

Новый этап развития наступил и у международного фестиваля ледовых скульптур Olkhon Ice Fest, который в этом году проходит в четвёртый раз. Об этом рассказал его идейный вдохновитель и директор Семён Майор:

– Мы прошли трёхлетний тестовый период, задачей которого было, чтобы событие укоренилось на острове, чтобы к нему привыкли люди – местные жители и туристы, чтобы выстроилась взаимосвязь с властью. И мы достигли поставленных целей: поток туристов на Ольхон в зимний период за это время вырос в два раза, у нас сложилась отличная репутация в творческой среде и международном сообществе.

Фото: Андрей Фёдоров

В этом году, по словам Семёна, организаторы изменили формат фестиваля. Во-первых, они отказались от соревновательной части, сделав мероприятие местом, где ледовые мастера могли обменяться своим опытом и поработать в новой уникальной технике – ледопластике, зародившейся в прошлом году именно на Ольхоне. И именно на это ноу-хау решено сделать акцент в дальнейшем, потому что больше нигде в мире такого нет, а повторить подобный опыт просто невозможно, потому что невозможно дважды стать первым.

А чтобы развивать, расширять и продвигать новый бренд Olkhon Ice Park, Семён Майор предложил создать попечительский совет, в который войдут представители власти, бизнеса и общественных организаций. При этом участники круглого стола уточнили, что попечительский совет может взять под своё крыло и другие события, проходящие в Ольхонском районе, среди которых и гастрономический фестиваль, и марафон «Ольхон трейл», и многочисленные мероприятия в Бугульдейке.

«Зимниада» сделала своё дело»

Обсудили участники круглого стола и проблему сезонности туризма в Байкальском регионе. Как констатировал председатель Сибирской байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов, сейчас эта проблема не такая острая, как ещё лет десять назад. Кстати, именно он стоял у истоков организации Международного фестиваля зимних игр «Зимниада», которому в этом году исполняется 20 лет, а одной из его основных задач как раз и была популяризация зимнего отдыха на Байкале.

Фото: Андрей Фёдоров

– Я думаю, «Зимниада» свою задачу выполнила в полной мере. Сейчас зимний сезон на озере – уже очень популярное время у туристов, поэтому в настоящее время перед нами стоит другая задача – перенести туристические направления с байкальского побережья в другие территории Иркутской области, – считает Вадим Копылов.

Среди таких мест он, в частности, назвал Свирск, Качуг, Усолье-Сибирское, где у людей есть желание развивать туризм, но им не хватает опыта, «событийки», поддержки, причём не столько финансовой, сколько методической.

Также, по мнению эксперта, туристическому бизнес-сообществу и власти стоит подумать о том, какими событиями насытить наш регион в межсезонье: в апреле-мае, октябре-ноябре.

Подводя итог круглого стола, его участники отметили, что в современном мире «экономика впечатлений» такая же важная вещь, как и другие отрасли, и может приносить территории не меньшие дивиденды, чем, к примеру, энергетика или космическая промышленность.