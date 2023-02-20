Законодатели займутся шумными соседями

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, предлагающий установить для всех регионов запрет на шум с 22:00 до 7:00. Об этом узнали «Известия».

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00.

Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Управляющие компании, согласно документу, получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», с текстом документа ознакомились «Известия».

Он предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения – праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.