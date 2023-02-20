Правительство выделило около 1 млрд рублей на развитие туристического комплекса Шерегеш

Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

За счет бюджетных средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В том числе – модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной посёлка Шерегеш.

Федеральное финансирование будет разбито на два транша. В 2023 году его объём составит около 711,3 млн рублей, а в 2024 году – 237 млн рублей. Работы идут в рамках государственной программы «Развитие туризма».