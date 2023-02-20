Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят сами мужчины

Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3000 рублей. Самый большой подарочный бюджет – в Москве и Краснодаре, самый маленький – в Перми. Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая – отцу (14%), каждая десятая – сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных – 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям – 2%, дедушкам – 1%.

Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому – по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке – по 2%, коллегам – 1%.

40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля. С каждым годом представительницы прекрасного пола все чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подарки не дарила каждая четвертая (24%), сейчас – уже 4 из 10.

Среднестатистический россиянин потратит на покупку подарков на 23 февраля 3100 рублей – это сразу на 400 рублей больше, чем год назад. Мужской подарочный бюджет обычно больше женского (3800 против 2800 руб.). Чем выше доходы опрошенных, тем больше они тратят на подарки: россияне, зарабатывающие менее 30 тыс. руб., готовы выделить на эти цели в среднем 2500 руб., а те, чей доход превышает 80 тыс. руб., – 3800 руб.

Самый большой подарочный бюджет – в Москве (в среднем 3700 руб.), Краснодаре (3600 руб.), Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 3500 руб.). Меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 руб.), Омска, Волгограда, Воронежа и Самары (по 2700 руб.). Заметнее всего расходы на подарки за год выросли в Ростове-на-Дону (+500 руб.), Казани, Новосибирске, Челябинске и Омске (на 300 руб.).