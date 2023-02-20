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Завершено строительство новой теплосети в предместье Радищева в Иркутске

Техника позволит закрыть котельную в здании школы №73 и перевести теплоснабжение на более эффективный источник. Об этом рассказали в пресс-службе энергохолдинг Эн+.

Энергетики разработали проект, построили теплострассу длиной 890 метров, а городские власти обустроили новый теплоузел, позволяющий обеспечивать школу помимо тепла ещё и горячей водой. Суммарная стоимость строительства составила 63 млн рублей. Эта работа положительно скажется на экологической обстановке, поскольку позволила закрыть котельную с ручной подачей топлива, которая, как и угольный склад, располагалась в здании школы. Теплоснабжение образовательного учреждения полностью переведено на котельную Нестерова, 32 с более высоким КПД. Специалисты Эн+ постоянно контролируют температурные и гидравлические параметры тепловой сети, новое оборудование работает четко по заданным параметрам.

Ранее компанией уже были выполнены похожие проекты. Один из них позволил закрыть котельную в школе №45 микрорайона Ново-Ленино, обеспечив ее теплом от центральных сетей, а другой, – перевести нагрузку с теплоисточника на улице Профсоюзная (напротив железнодорожного вокзала) на Ново-Иркутскую ТЭЦ. Эти изменения также способствовали снижению нагрузки на экологию в городе.  За последние 15 лет в Иркутске благодаря работе по повышению энергетической эффективности были закрыты 14 котельных.

В этом году запланировано строительство центрального теплового пункта и теплосетей для закрытия теплоисточника на 4-й Советской с объёмом инвестиций 58 млн рублей и переводом нагрузки на централизованное теплоснабжение также от Ново-Иркутской ТЭЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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