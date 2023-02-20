76% сибиряков предпочитают летний отпуск

76% жителей СФО не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 36% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет. Большинство предпочитает отдыхать зимой дома или на даче. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

Только 19% опрошенных одинаково нравится отдыхать летом и зимой. И лишь 3% любят зимний отпуск больше летнего. 76% делают выбор в пользу летнего отдыха (скорее 37%, определенно 39%).

«Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников в «Росгосстрахе», - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах». – Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на «летние» полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год».

Тем не менее, 33% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (23% скорее, 10% определенно).

41% категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель.

Среди видов зимнего отдыха (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки предпочитают отдыхать дома или на даче (49%), поехать заграницу в теплые края (34%. По этому показателю сибиряки наряду с петербуржцами и жителями ДФО входят в тройку лидеров), совершить турпоездку в другой регион России (30%), кататься на горных лыжах или сноуборде (22%), а также на беговых лыжах (17%).

36% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 22% зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 31% респондентов. Только 11% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет.

Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. 17% потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 29% - от 10 до 50 тысяч, 10% - от 50 до 100 тысяч, и 5% - свыше 100 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.