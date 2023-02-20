Какие подарки россияне покупают на гендерные праздники?

В этом году лидером продаж в преддверии 23 февраля и 8 марта стали одежда и ювелирные украшения. Аналитики Lamoda совместно с экспертами ЮMoney изучили онлайн-покупки россиян и рассказали о самых популярных категориях трат. В рамках исследования было проанализировано потребительское поведение с 1 по 14 февраля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным финтех-компании ЮMoney, продажи ювелирных украшений в преддверии гендерных праздников выросли в 5,3 раза, а обороты онлайн-площадок увеличились в 5,1 раза. Средний чек стал меньше на 4% и составил 4 746 рублей. Большим спросом также пользовалась одежда: продажи выросли на 9%, а обороты интернет-магазинов – на 79%. Средний чек показал рост на 64% и достиг 18 382 рублей.

По данным Lamoda, онлайн-платформы по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, спрос на товары для мужчин в преддверии праздников вырос на 32%. Больше всего в категории одежды увеличились продажи домашних костюмов (+186%), носков (+145%) и свитеров (+61%). Среди аксессуаров особым спросом в этом году пользуются галстуки (+460%), визитницы (+149%) и зажимы для купюр (+68). А в бьюти-категории при выборе подарков отдают предпочтение одеколонам (рост в 14 раз), триммерам (+667%) и пастам для укладки (+203%).

Период распродаж стимулировал россиян заранее купить подарки к 8 марта. Это подтверждается данными Lamoda: cпрос на товары для женщин в преддверии праздника увеличился более чем на треть (+37%). В категории одежды выросли продажи нижнего белья (в 7 раз), пеньюаров (+258%) и корсетов (+191%). Часто покупают в подарок и украшения: бусы (+201%), чокеры (+199%) и клипсы (+174%). В косметике лидером стали наборы для ухода за кожей рук (рост в 22 раза), массажеры для лица (рост в 8 раз) и молочко для тела (+653%).

Большим спросом в этом году пользуются премиум-товары. Причем чаще всего их покупают женщинам – продажи в этом сегменте в предпраздничный период выросли на 43%. Особенно популярны нижнее белье (+193%), кеды (+81%) и сумки (+64%). Лидерами продаж в мужском премиуме оказались солнцезащитные очки (+246%), трусы (+227%) и жилеты (+213%).