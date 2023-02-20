Старшеклассники посетили шелеховскую промплощадку РУСАЛа

В рамках профориентационной подготовки члены Молодежного совета провели экскурсию по электролизному и литейному производствам. Школьники своими глазами увидели, как рождается крылатый металл. Смогли потрогать руками алюминиевую продукцию: катанку и чушку. Одиннадцатиклассники задавали вопросы о производстве, об особенностях продукции и ее качестве. Интересовались условиями работы на Иркутском алюминиевом заводе, уровнем заработной платы рабочих специальностей.

Фото: Анастасия Ягуда

Никита Долгих, ученик 11 класса школы №6 города Шелехова:

– Экскурсия прошла отлично. Было интересно посетить ИркАЗ, на котором в обычных обстоятельствах попасть было бы почти нереально. Меня впечатлили размеры всего оборудования, цехов и предприятия в целом. Я далек от металлургии, но сотрудники завода очень доступно и увлекательно рассказали обо всем. Теперь подумаю, может быть, свяжу свою будущую специальность с производством алюминия.

Павел Вечеринкин, член Молодежного совета:

– Сегодня в школах много делают для профориентации школьников. В этом плане экскурсии на предприятия особенно ценны. Ведь очень важно собственными глазами увидеть все этапы производства, непрерывную работу завода и сотрудников. Особенно для тех, кто уже определился с профессией. Будущих металлургов видно сразу – у ребят горят глаза и очень много вопросов.

Педагоги утверждают, что ознакомительные экскурсии для школьников на предприятия – очень важная форма образовательного процесса, так как они помогают понять суть различных профессий и познакомиться с производственным процессом на разных этапах. О важности ранней профориентации неоднократно говорил и основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска.

Текст: Анастасия Ягуда