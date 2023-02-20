Руководство Иркутской области и Россельхозбанк обсудили развитие АПК региона

Планы развития агропромышленного комплекса региона, а также итоги прошлого года обсудили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. На прошлой неделе состоялось первое в этом году расширенное заседание коллегии с участием заместителя Председателя Правительства Иркутской области Владимира Читоркина и главы ведомства Ильи Сумарокова. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«В целом АПК региона показал достойные результаты работы за 2022 год. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103,5% к 2021 году, сельхозорганизации и фермеры сохранили высокий, максимальный за последние 25 лет, уровень производства зерна – свыше 900 тыс. тонн, увеличили объемы производства мяса на 5,9%, молока на 1,1%, картофеля на 36,8%, овощей на 7,7%», – отметил Владимир Читоркин.

На заседании также рассматривался один из фундаментальных вопросов продовольственной безопасности – развитие семеноводства в Иркутской области, а также активизация инвестиций в АПК Приангарья с учетом оценки потенциала и предложений, подготовленных Иркутским региональным филиалом Россельхозбанка.

В 2022 году Иркутский филиал Россельхозбанка достиг высоких показателей по финансированию агропромышленного комплекса области. РСХБ нарастил выдачу кредитных средств АПК по льготной ставке на 21% по сравнению с 2021 годом до почти 6 млрд рублей. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 88%. В целом на сезонно-полевые работы РСХБ выдал кредиты на общую сумму 5,2 млрд рублей. Благодаря кредитной поддержке банка аграрии смогли провести все необходимые сезонно-полевые работы, от которых зависит продовольственная безопасность региона, своевременно. Директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова представила новую стратегию банка на 2023 год с учетом современных экономических инструментов и механизмов финансирования.

«Увеличение объема финансирования в 2022 году во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев. Сельскохозяйственные предприятия и фермеры являются нашими ключевыми клиентами. Мы участвуем во всех этапах непростого аграрного бизнеса и стараемся помочь каждому предпринимателю выполнить все работы качественно и своевременно. Такая поддержка позволяет нашим клиентам не только вести безубыточный бизнес, но и участвовать в общем развитии экономической стабильности и продовольственной безопасности региона. Мы видим высокий потенциал наших местных сельхозтоваропроизводителей и стремимся к его развитию», – отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«В прошлом году регион показал хорошие результаты. Выросли объемы производства экспорта, в частности, вырос экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, экспорт мороженого увеличился на 17%, пищевой перерабатывающей промышленности на 8%, экспорт кондитерских изделий вырос на 88%, а продукции глубокой переработки зерна на 52%», – сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Говоря о планах на 2023 год, министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков сообщил, что министерство продолжит работу по сохранению объемов производства. В плане реализация грантовых механизмов поддержки аграриев региона, в том числе по таким направлениям как: проведение агротехнологических работ для проведения посевной компании, производство картофеля и овощей, собственное производство молока, содержание специализированного и племенного поголовья и др.

Кроме этого, одной из ключевых задач является развитие сферы животноводства и пищевой перерабатывающей промышленности, в том числе реализация якорных инвестиционных проектов в регионе. В этом направлении со стороны Россельхозбанка также запланирован большой пласт работы, в том числе по привлечению инвесторов как в сфере АПК, так и в работе с представителями других сфер экономики Приангарья.