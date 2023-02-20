Россельхозбанк провел урок финансовой грамотности для людей старшего возраста в поселке Усть-Ордынский

Сотрудники Иркутского регионального филиала Россельхозбанка и приглашенные выпускники образовательного проекта РСХБ «Школа фермера» провели урок финансовой грамотности для людей старшего возраста в поселке Усть-Ордынский. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Главной темой занятия стали основы финансового планирования и способы накопления денежных средств – разные виды вкладов, накопительных счетов и других инструментов. Лекция прошла в формате живой беседы, в ходе которой сотрудники Иркутского РСХБ ответили на все вопросы пенсионеров, касающиеся не только сбережений, но и технологий работы платежных систем, формирования процентных ставок по вкладам и кредитам. Затронули также и другую важную тему – профилактику финансового мошенничества. Пенсионеры задавали много уточняющих вопросов, демонстрировали интерес к поднятым темам.

«Мир меняется стремительно, и старшее поколение не всегда успевает сориентироваться и перестроиться в современных реалиях. При этом именно сейчас, в таком потоке информации и новых финансовых инструментов, важно уметь распоряжаться финансами и вести бюджет. Необходимо также знать способы противодействия мошенничеству и основные мошеннические схемы, чтобы не попасться на удочку злоумышленников. Мы увидели искреннюю заинтересованность со стороны населения поселка, такие семинары необходимы, и мы планируем проводить их на регулярной основе. Уверенность, понимание как распоряжаться своим бюджетом и финансовая безопасность – фундамент и основа стабильности и благополучия», – отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.