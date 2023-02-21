80% покупателей квартир в Москве начали требовать скидки

Одной из главных тенденций начала года на столичном рынке вторичной недвижимости стали массовые запросы на предоставление скидок у продавцов. По данным агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», в январе 8 из 10 покупателей жилья, понимая ситуацию на рынке, запрашивали снижение цены при первом же обращении. Размер желаемых скидок составил от 7 до 15%.

При стоимости квартиры ниже 10 млн рублей просили снижения на 7-8% от ее заявленной стоимости. В бюджете выше 10 млн средний размер требуемого дисконта составил 10-11%, максимальный – 15%.

При этом встречное предложение о возможном снижении цены со стороны продавцов значительно ниже. В итоге в январе средняя величина скидки в сделках купли-продажи квартир на вторичном рынке Москвы составила 5,6%, а самый большой дисконт, зафиксированный в агентстве «PRO ОБМЕН», ‒ 13,43%.

«С минимальным дисконтом или вообще без него продаются объекты, хорошо упакованные с точки зрения технического состояния и маркетинга. Квартира с ремонтом высокого качества и базовым набором мебели и техники, то есть в формате «заезжай и живи», при правильно выстроенной стратегии продажи найдет своего покупателя и без скидки. Наоборот, с наибольшим дисконтом на вторичном рынке Москвы продаются квартиры, требующие серьезного ремонта. В нынешних реалиях люди начали сильно бояться ремонта, опасаясь, что он может дорого обойтись, или того, что в условиях санкций в какой-то момент с рынка пропадут необходимые материалы», – отметила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России».

Также с большими скидками продается «вторичка» проблемная с точки зрения документов. Чаще всего это квартиры, которые хотят продать с занижением цены в договоре, либо недавно полученные в наследство, либо с несогласованной перепланировкой.

По оценкам «PRO ОБМЕН», сегодня на рынке вторичного жилья Москвы порядка 75% квартир продается со скидками. Остальные 25% предложения находят нового собственника без дисконта.