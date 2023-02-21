«Индекс блинов» вырос за год на 7%

Эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД» провели сравнение затрат на ингредиенты для приготовления блинов за первую половину февраля текущего и прошлого года.

Расчет «индекса блинов» сделан на основе рецепта приготовления блюда на 4 чел. по «быстрому» способу: молоко – 500 мл, яйца – 2 шт., стакан муки (200 г), масло подсолнечное – 3 ст. л., сахар – 1 ст. л., соль – ½ чайной ложки. Для целей анализа использовался средний чек покупки – средний размер реальных трат покупателей за один поход в магазин на единицу товара, на основе агрегированных обезличенных данных с 50 млн кассовых чеков, ежедневно поступающих с 1,1 млн онлайн-касс по всей стране в систему «Платформы ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

Средний чек затрат на покупку такого «блинного» продуктового набора в российских магазинах в целом по России – составил 93 руб. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 г. При этом в Москве он на уровне – 99 руб., на 5% выше, чем в 2022 году, в Санкт-Петербурге – 96 руб. (на 10% выше), в Казани – 90 руб. (на 9% выше), в Екатеринбурге – 102 руб. (на 10% выше), в Новосибирске – 103 руб. (на 6% выше).

Средний чек покупки блинной муки или смеси (уже содержит необходимые ингредиенты для блинов) – составил 85 руб., выше уровня прошлого года на 12%. Число покупок блинной муки/смеси (в упаковках) – выросло на 41%.

В заведениях общепита (кафе и др.) порцию блинов покупают в среднем за 142 руб., что на 18% выше уровня прошлого года, оладьи – за 133 руб., что на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок готовых блинов в общепите – выросло на 15%, оладьи – снизилось на 2%.

Расходы на банку варенья к блинам составляют – 148 руб., на 2% выше уровня прошлого года. Число покупок такой продукции – снизилось на 8%. Средний чек на сгущенку оказался – 107 руб., на 2% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 7%.

Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» рассказывают, россияне все больше отдают предпочтение готовке блинов из готовых смесей. В топ-покупок таких товаров – мука и смеси без глютена, в том числе их все больше заказывают в онлайн-каналах продаж ретейлеров (средний чек покупки блинной смеси в интернет-магазинах вырос за год на 45%, достигнув уровня в 280 руб.). Чаще всего их покупают в упаковках по 400 г.