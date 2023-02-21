Курортный городок в Манжероке благоустраивает Сбер

Путешественники сравнивают его с европейскими курортами

«Параллели с Европой объяснимы – в развитии курорта компания задействовала лучших проектировщиков и дизайнеров из Италии, Франции, Германии и Канады», – пишет издание Лента.ру.

К концу 2019 года здесь ввели в эксплуатацию новейшую и самую современную на тот момент в мире канатную дорогу протяженностью 2,5 километра, а в 2023 году планируется открытие пятизвездочного гостиничного комплекса на 304 номера, панорамного ресторана на вершине Малой Синюхи, комплекса из 12 премиальных вилл и целого парка семейных приключений. Силами Сбера горнолыжную зону катания увеличат до 32 километров.

Напомним, что ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай, имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор». К концу 2022 и началу 2023 гг штатная численность Всесезонного курорта «Манжерок» превысит 1450 работников. Курорт признан Ростуризмом лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020, является обладателем премий «Самый посещаемый курорт СФО», «Лучший байк-парк на горнолыжном комплексе», а также премии Ski Business Awards по итогам международной выставки Ski Build Expo 2021.