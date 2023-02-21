Энергетики подключат к электросетям в 2023 году пять жилых комплексов в Иркутске

Новостройки расположены в Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах города.

Филиал «Южные электрические сети» Иркутской электросетевой компании планирует в 2023 году подключить к электросетям в областном центре многоквартирные дома в пяти жилых комплексах на общую мощность свыше семи мегаватт. Все необходимые мероприятия работы со стороны компании уже выполнены, в том числе разработана проектная документация и проведено необходимое электросетевое строительство.

Всего энергетики проложили два километра кабельных линий до трансформаторных подстанций, от которых электричество поступит в несколько тысяч новых квартир. В Октябрьском округе всё готово для подключения трех объектов. Это клубный дом с деловым центром на улице Красного Восстания и новая очередь жилого комплекса на улице Култукской. Также дополнительные мощности обеспечены для нового ЖК в районе Нижней Лисихи, там появятся четыре высотных дома.

В Свердловском округе в районе улицы Пушкина подключат к сетям 17-этажный дом на 300 квартир – это новая очередь уже существующего комплекса. А в Ленинском всё готово для обеспечения электроснабжения нового ЖК на улице Розы Люксембург, там предусмотрено пять блок-секций. Кроме того, электричеством обеспечат две строительные площадки в Октябрьском и Свердловском округах.

Подключение к электросетям новых объектов – одно из ключевых направлений работы энергетиков. Только в 2022 году филиал «Южные электрические сети» выделил общую мощность 62 мегаватта, обеспечено электроснабжение более 3700 потребителей в областном центре.