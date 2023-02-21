Где живут самые уступчивые продавцы «вторички»?

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили, как продавцы вторичной недвижимости снижали стоимость своих квартир в январе 2023 года. Средняя по России разница между ценой, указанной в объявлении, и ценой, по которой квартира фактически была продана, составила 1,3%.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) в январе 2023 года.

По итогам января лидерами по размеру скидки стали продавцы в Москве – 2,1%. Хотя ещё в октябре они в среднем уступали 1,3%. Аналитики Домклик поясняют, что резкое увеличение скидки вкупе с удешевлением квадратного метра (-4%) может сигнализировать об усталости продавцов и готовности играть по правилам покупателей. На втором месте по уступчивости – продавцы из Тюменской области (1,9%), на третьем – из Татарстана (1,7%). Аналитики Домклик отмечают, что на минимальные скидки можно рассчитывать в Московской и Свердловской областях (по 0,9%) и Красноярском крае (1,1%).

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе. Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя. Средняя величина скидки дана для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки.