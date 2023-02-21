Новости

Eхеed с выгодой более 1 100 000 рублей

Читайте также:

Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9%
17 февраля 2023
Названы самые популярные цвета автомобилей в Иркутской области
14 февраля 2023

В феврале 2023 года действуют максимальные скидки на весь модельный ряд китайских автомобилей EXEED. Различные модификации внедорожников Exeed LX, Exeed TXL, Exeed VX можно взять в лизинг, сэкономив при этом до 1 130 000 рублей. Это максимальная скидка, действующая на модель Exeed VX President LE с двухлитровым двигателем.

Марка пользуется высоким спросом — покупатели оценили внедорожники за одинаково комфортную езду как по городским улицам с загруженным трафиком, так и на загородных магистралях и пересеченной местности.

Взять любой автомобиль Exeed в лизинг можно на пять лет с нулевым авансом. По желанию клиента можно приобрести пакет комплементарных дополнительных услуг, прежде всего, относящихся к сфере страхования.

Подробнее https://www.sberleasing.ru/actions/exeed-leasing/


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (220)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Закрывать остров не правильно». Вопросы развития событийного туризма обсудили в Ольхонском районе
Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес