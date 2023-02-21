Eхеed с выгодой более 1 100 000 рублей

В феврале 2023 года действуют максимальные скидки на весь модельный ряд китайских автомобилей EXEED. Различные модификации внедорожников Exeed LX, Exeed TXL, Exeed VX можно взять в лизинг, сэкономив при этом до 1 130 000 рублей. Это максимальная скидка, действующая на модель Exeed VX President LE с двухлитровым двигателем.

Марка пользуется высоким спросом — покупатели оценили внедорожники за одинаково комфортную езду как по городским улицам с загруженным трафиком, так и на загородных магистралях и пересеченной местности.

Взять любой автомобиль Exeed в лизинг можно на пять лет с нулевым авансом. По желанию клиента можно приобрести пакет комплементарных дополнительных услуг, прежде всего, относящихся к сфере страхования.

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