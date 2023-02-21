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У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай

Глава Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратился в Минтранс после того, как представители авиакомпаний на совещании в ассоциации обсудили трудности, с которыми они сталкиваются при выполнении или планировании рейсов в Китай. Об этом сообщает РБК.

В письме перечисляется три основных проблемных вопроса:

  • Российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170).
  • Есть проблемы с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали, отмечает Тасун (в чем именно заключаются проблемы, в письме не уточняется).
  • Из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии COVID-19, будут утрачены «исторические» слоты (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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