У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай

Глава Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратился в Минтранс после того, как представители авиакомпаний на совещании в ассоциации обсудили трудности, с которыми они сталкиваются при выполнении или планировании рейсов в Китай. Об этом сообщает РБК.

В письме перечисляется три основных проблемных вопроса: