У российских авиакомпаний возникли проблемы с полетами в Китай

Глава Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратился в Минтранс после того, как представители авиакомпаний на совещании в ассоциации обсудили трудности, с которыми они сталкиваются при выполнении или планировании рейсов в Китай. Об этом сообщает РБК.
В письме перечисляется три основных проблемных вопроса:
- Российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на воздушных судах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 самолетов) или находятся в санкционном списке Минторга США (более 170).
- Есть проблемы с выполнением полетов в Китай на воздушных судах российского производства, в первую очередь Superjet, которые ранее в эту страну не летали, отмечает Тасун (в чем именно заключаются проблемы, в письме не уточняется).
- Из-за невозможности выполнять рейсы в том количестве, которое было у российских перевозчиков до пандемии COVID-19, будут утрачены «исторические» слоты (временные интервалы на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах.