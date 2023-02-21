АТБ запускает акцию по кредиту наличными «Будь быстрее Кролика»

В Азиатско-Тихоокеанском банке стартовала акция «Будь быстрее Кролика». За оформление кредита наличными и при соблюдении условий можно получить до 10 000 рублей. Период проведения – с 20 февраля по 30 апреля 2023 года.

Для участия в акции, клиенту достаточно оформить кредит наличными в АТБ и получить его на новую банковскую карту, которая будет выдана при оформлении кредита. В течение 15 дней с использованием полученной карты нужно совершить покупки на сумму от 10 000 рублей.

«Лимит призового фонда составляет 10 миллионов рублей! Только самые шустрые смогут успеть получить приз по акции «Будь быстрее Кролика» от 1 000 до 10 000 рублей обратно на свой счет за выполнение простых условий», – сообщил Ликокели Илья, заместитель директора департамента развития кредитных продуктов АТБ.

Претендентами на приз становятся клиенты, у которых в период проведения акции и до момента выплаты приза отсутствует просроченная задолженность по любому кредитному договору, заключенному с АТБ, выполнены условия по совершению покупок с использованием карты, и на момент выплаты призов действует кредитный договор и договор карты. В акции можно принять участие только один раз. Призеры будут определены после завершения акции до 31 мая 2023 года среди клиентов, успевших первыми выполнить условия акции.

Кредит наличными в АТБ доступен по ставке от 4% годовых сроком до 7 лет. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Оформить кредит можно как в отделении банка, так и онлайн в мобильном приложении АТБ Мобайл.

Узнать больше об акции «Будь быстрее Кролика» можно на сайте, в офисе банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)».