Альфа-Банк первым запустил переводы по контактам в айфоне в мобильном банке Альфа-Онлайн

Альфа-Банк первым в России запустил в мобильном банке Альфа-Онлайн переводы по номерам телефонов из «Контактов» айфона. Теперь клиентам больше не нужно вводить номер вручную.

Чтобы настроить функцию, нужно открыть настройки браузера Safari, зайти в «Дополнения» и «Experimental Features», включить «Contact Picker API» — и можно пользоваться. Сервис доступен для версий iOS от 14.5.

Мобильный банк Альфа-Онлайн работает на всех смартфонах, его не надо скачивать. Он надёжен и удобен, как и приложение.