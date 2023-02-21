Альфа Банк сделал первое размещение цифровых финансовых активов на платформе А-Токен

Альфа-Банк совершил первую пробную эмиссию через две недели после включения в реестр уполномоченных операторов по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА).

Эмитентом выступил сам Альфа-Банк, выпустив цифровые активы на сумму 10 млн рублей под 10% годовых на 30 дней. Размещение осуществлено для пилотной группы частных инвесторов. Работать с платформой и проводить транзакции можно в привычном для них режиме через мобильное приложение банка. А-Токен позволяет реализовать полностью цифровой опыт как для частных клиентов, так и для компаний – с набором интерфейсов для совершения сделок. Широкому кругу инвесторов платформа будет доступна во 2 квартале 2023 года.

«Мы видим в рынке цифровых активов новые возможности как для нас, так и для наших клиентов, мы понимаем, как они меняют привычный мир финансов и открывает новые перспективы для работы с инвестиционными инструментами. Отклик клиентов на поиск новых возможностей через ЦФА сильно превышает ожидания, поэтому будем продолжать работу над новыми продуктами, а также проводить вести диалог с регулятором и участниками рынка совершенствование законодательной базы в данной сфере», – отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.