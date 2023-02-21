Названы города России, где аренда жилья подорожала сильнее всего

Данные приводит РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры существеннее всего среди городов-миллионников выросла в Ростове-на-Дону – за год показатель увеличился на 33,3%.

Статистика включает цены предложения на платформе в период с 1 января по 15 февраля 2022 и 2023 годов.

Средняя ростовская съемная однушка сейчас сдается, по данным «Авито», за 20 тыс. руб. в месяц. В число городов, где цены на аренду выросли сильнее всего, также входят Воронеж (25%), Волгоград (16,7%) и Челябинск (16,7%). Снижение отмечено только в столицах: в Москве однокомнатные квартиры стоят дешевле, чем год назад, на 9,1%, в Санкт-Петербурге – на 7,4%.