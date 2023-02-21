Вторичное жильё дешевеет в столицах, но дорожает в регионах – Домклик

Аналитики Домклик изучили, как в ноябре — январе изменилась стоимость квадратного метра «вторички» в десяти регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.

Повышенный спрос, который был вызван отменой льготной ипотеки, обострил конкуренцию за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья. Это сказалось как на количестве новых предложений (+7% в декабре), так и на стоимости «вторички».

Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае: за прошедшие два месяца стоимость квадратного метра снизилась на 3–4%. Собственники снижали цену, чтобы не упустить период повышенной покупательской активности.

В то же время в Тюменской области, Красноярском крае, Свердловской области, Башкортостане и Челябинской области оживление спроса привело к подорожанию жилья (на 3–8%). Здесь застройщики шли на снижение цены, а продавцы вторичных квартир этого не делали.