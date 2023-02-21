Три пожара за неделю произошло из-за майнингового оборудования в Иркутске, Веденщине и Максимовщине

Менее чем за неделю произошло три пожара, связанного с замыканием электропроводки из-за работы майнингового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

В поселке Введенщина в результате ночного возгорания один человек погиб, еще один получил ожоги. Тело пострадавшего найдено во время разбора строительных конструкций. На веранде строения найдены так называемые машинки для майнинга, которые по свидетельству очевидца недавно были подключены к сети. По одной из версий, в процессе работы они вышли из строя, в результате чего возникло задымление, а затем пожар, унесший жизнь человека, а также уничтоживший баню и припаркованный рядом автомобиль.

19 февраля, в селе Максимовщина огнеборцы тушили загоревшиеся теплицы. Общая площадь возгорания составила порядка 800 кв. метров. Основная причина инцидента – замыкание электропроводки, возникшее из-за подключенного майнингового оборудования.

В тот же день пожарные расчеты работали в центральной части Иркутска. Пожар возник в подвальном помещении дома по улице Карла Маркса, где располагалась мастерская по ремонту майнингового оборудования. К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдалось плотное задымление. Из-за угрозы распространения дыма и огня в подъезд жилого дома было принято решение об эвакуации людей из квартир. Тушению пожара препятствовали электропровода, которые в большом количестве проходили через подвальное помещение. Несмотря на это сотрудники справились со своей задачей и в течение 10 минут справились с огнем.

Роман Русанов, начальник отдела Иркутской электросетевой компании:

– Причина подобных случаев заключается в том, что организаторы нелегального майнинга зачастую имеют весьма посредственные знания о возможностях бытовых электрических сетей, нередко подключают оборудование с нарушением Правил устройства электроустановок, тем самым ставят в приоритет добычу криптовалюты перед жизнью и здоровьем окружающих. В многоквартирных домах и поселках сети электроснабжения проектируются с учетом коэффициента одновременности нагрузок, который, как правило, находится в диапазоне от 0,5 до 0,8. В свою очередь, процесс майнинга представляет собой постоянное потребление значительного количества электроэнергии и мощности, как правило сопоставимое с работой всех имеющихся в домохозяйстве или квартире электроприборов, одновременно включенных в сеть, т.е. коэффициент одновременности равен 1. Без надлежащего контроля за противопожарной безопасностью, оно рано или поздно выходит из строя и может стать причиной различного рода инцидентов.