Банк «Приморье» открывает свой первый офис в Новосибирске

Банк «Приморье» 20 февраля открыл свой первый офис в центре г. Новосибирска по адресу: Вокзальная магистраль, 16.
В офисе можно осуществить:
- SWIFT-переводы по низким тарифам
- по западному направлению: в канадских долларах, австралийских и новозеландских долларах и долларах США
- в азиатском направлении: японская иена, китайский юань, гонконгский доллар, тайский бат, корейская вонна
- переводы в Таиланд и Южную Корею доступны также в долларах США.
- Валютно-обменные операции по выгодным курсам.
- Обслуживание юридических лиц по внешнеэкономической деятельности.
- Оформить карту для расчетов за границу Union Pay.
- Приобрести золото как в обезличенном виде, открыв металлический счет, так и в форме физического слитка от 1 грамма до 1 кг. В банке доступна уникальная опция- возможность в любой момент обменять обезличенное золото со счета на физическое золото.