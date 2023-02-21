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Банк «Приморье» открывает свой первый офис в Новосибирске

Банк «Приморье» 20 февраля открыл свой первый офис в центре г. Новосибирска по адресу: Вокзальная магистраль, 16.

В офисе можно осуществить:

  •  SWIFT-переводы по низким тарифам  
    - по западному направлению: в канадских долларах, австралийских и новозеландских долларах и долларах США
    - в азиатском направлении: японская иена, китайский юань,  гонконгский доллар,  тайский бат, корейская вонна
    - переводы в Таиланд и Южную Корею доступны также в долларах США.
  • Валютно-обменные операции  по выгодным курсам.
  • Обслуживание юридических лиц по  внешнеэкономической деятельности.
  • Оформить карту  для расчетов за границу Union Pay.
  • Приобрести золото  как в обезличенном виде, открыв металлический счет, так и в  форме физического слитка от 1 грамма до 1 кг. В банке доступна уникальная опция- возможность в любой момент обменять обезличенное золото со счета на физическое золото.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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