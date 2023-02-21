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Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 22 по 26 февраля 2023 года

Банк «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов с 22 по 26 февраля 2023 года.

 

 

 

Дополнительные офисы Региональной сети по Самарской области:
22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни
 

Республика Татарстан:

ДО «Набережные Челны»:
22.02.2023 — с 09:30 до 16:30
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Москва и Московская область:

Филиал «Московский»,
ДО «Союз» Филиала «Московский»:
22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»,
ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:
22.02.2023 — с 09:30 до 16:30
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни
ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,
ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:
22.02.2023 — с 10:00 до 17:00
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 22.02.2023 по 26.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Иркутская область:

Филиал «Иркутский»:
22.02.2023 — с 09:00 до 17:00
24.02.2023 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц
23.02.2023, 25.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни
 
ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:
22.02.2023 – с 09:00 до 17:00
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Санкт-Петербург:

Филиал «Петербургский»:
22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме
23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни

Свердловская область:

Филиал «Уральский»:
22.02.2023 — с 09:30 до 16:30
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни
 

Амурская область:

Филиал «Дальневосточный»:
22.02.2023 — с 09:00 до 17:00

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Приморский край:

ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»,
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:
22.02.2023 — с 10:30 до 17:30
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Еврейская автономная область:

ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный»,
22.02.2023 — с 09:00 до 17:00
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни
Хабаровский край:

ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный»:
22.02.2023 — с 09:00 до 17:00
с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

/ Сибирское Информационное Агентство /
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