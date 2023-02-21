Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 22 по 26 февраля 2023 года

Банк «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов с 22 по 26 февраля 2023 года.

Дополнительные офисы Региональной сети по Самарской области:

22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни



Республика Татарстан:

ДО «Набережные Челны»:

22.02.2023 — с 09:30 до 16:30

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Москва и Московская область:

Филиал «Московский»,

ДО «Союз» Филиала «Московский»:

22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни

УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»,

ДО «Шёлковый путь» Филиала «Московский»,

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»:

22.02.2023 — с 09:30 до 16:30

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»,

ДО «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:

22.02.2023 — с 10:00 до 17:00

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:

ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:

с 22.02.2023 по 26.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Иркутская область:

Филиал «Иркутский»:

22.02.2023 — с 09:00 до 17:00

24.02.2023 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц

23.02.2023, 25.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:

22.02.2023 – с 09:00 до 17:00

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Санкт-Петербург:

Филиал «Петербургский»:

22.02.2023, 25.02.2023 — без изменений графика, работа в обычном режиме

23.02.2023, 24.02.2023, 26.02.2023 — выходные дни

Свердловская область:

Филиал «Уральский»:

22.02.2023 — с 09:30 до 16:30

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни



Амурская область:

Приморский край:

ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»,

ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:

22.02.2023 — с 10:30 до 17:30

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Еврейская автономная область:

ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный»,

22.02.2023 — с 09:00 до 17:00

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни

Хабаровский край:



ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный»:

22.02.2023 — с 09:00 до 17:00

с 23 по 26.02.2023 — выходные дни